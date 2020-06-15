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Возобновление действия украинских законов в ОРДЛО и не только: Украина выдвинула ряд требований на заседании ТКГ

Возобновление действия украинских законов в ОРДЛО и не только: Украина выдвинула ряд требований на заседании ТКГ

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 15 июня, в Минске продолжилось заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ). Ранее один из участников украинской делегации в ТКГ заявил о признаках того, что РФ хочет уйти с Донбасса.

Как сообщает Офис президента, на очередном заседании украинская делегация продолжила настаивать на полном возобновлении действия украинского законодательства в ОРДЛО, а также возобновлении систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.

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Кроме того, поднимался вопрос инвентаризации государственного и частного имущества, которое сейчас находится на оккупированных территориях, и возобновления работы украинских операторов мобильной связи.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил план «наступательной дипломатии» в отношении России и раскрыл его суть.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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