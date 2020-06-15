Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» открывается 18 июля

Алексей Вольцев

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» открывается 18 июля 2020 года, сообщает оргкомитет форума.

Он пройдет на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», в подмосковном Солнечногорске.

В рамках форума пройдут шесть тематических смен.

«Уже второй год подряд форум «Территория смыслов» пройдет на базе нашего образовательного центра – Мастерской управления «Сенеж» – и впервые позволит объединить участников не только на самой площадке, но и в режиме онлайн из любой точки нашей страны. В прошлом году форум открывался со смены «Россия – страна возможностей», а в этом году фактически все 6 смен будут проходить с участием конкурсантов, победителей, экспертов и партнеров различных проектов нашей платформы – в том числе флагманского конкурса управленцев «Лидеры России». Они расскажут о том, какие, помимо профессиональных знаний и компетенции, качества нужны настоящему лидеру, как их воспитать в себе, научится вдохновлять людей, принимать правильные решения», - сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Организаторами форума выступят Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия страна возможностей».