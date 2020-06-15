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Выдано разрешение на строительство крупного ЖК на западе Москвы

Выдано разрешение на строительство крупного ЖК на западе Москвы
Власти Москвы выдали разрешение на строительство крупного многофункционального жилого комплекса в 1-м Сетуньском проезде в районе Раменки на западе Москвы, fee-девелопером которого станет MR Group.

"Общая площадь многофункционального жилого комплекса составит 86 тысяч квадратных метров, общая жилая площадь - почти 56 тысяч квадратных метров", - уточнили РИА Недвижимость в Мосгосстройнадзоре.

Как сообщается в инфосистеме обеспечения градостроительной деятельности Москвы, разрешение на строительство выдано ООО "Специализированный застройщик "Кроссбилл". Согласно базе Kartoteka.ru, ООО на 50% принадлежит Денису Бородако, которого Forbes называл "бывшим партнером пасынка Алишера Усманова Антона Винера". Еще 50% долей компании находятся в собственности ООО "Перспектива", единственным бенефициаром которого выступает Николай Грачев, согласно той же базе данных связанный с компанией "Благосостояние Родины" и "КИТ Финансом".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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