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Вырезанная из кости фигурка птички возрастом 13 500 лет найдена в Китае

Вырезанная из кости фигурка птички возрастом 13 500 лет найдена в Китае

Команда ученых из Китая, Франции и Израиля рассказала о находке в центральном Китае вырезанной из кости небольшой фигурки птицы. Возраст находки оценивается в 13 500 лет, что на 8500 лет старше, чем ранее известные аналогичные произведения человека в данном регионе.

Находка была сделана в Линцзине (провинция Хэнань), в 120 километрах к югу от реки Хуанхэ. Культурный слой в Линцзине подразделяется на одиннадцать ярусов, самый древний из которых имеет возраст 118 000 лет, а самый молодой относится к бронзовому веку. Раскопки археологического памятника велись в 2005–2018 годах. При этом археологи обнаружили, что в 1958 году на участке проводилось бурение водной скважины, часть грунта была извлечена и попала в отвал. Этот отвал ученые тщательно промыли и нашли в нем высококачественные микролиты из черного кремнистого сланца, характерные для пятого яруса Линцзина, а также несколько черепков глиняных сосудов, обгоревшие кости животных, скорлупу страусиных яиц, подвеску из раковины и фигурку птицы.

Фигурка имеет длину 19,2 мм, ширину 5,1 мм и высоту 12,5 мм. Ее короткие голова и шея, округлый клюв, короткие ноги и длинный хвост позволяют предположить, что она изображает певчую птицу из отряда воробьинообразных, но точный вид ее определить невозможно. Ноги птицы представляют собой подставку с прямоугольной опорной частью, благодаря которой фигурка устойчиво стоит на поверхности. Боковые стороны тела плоские, крылья не изображены. Птица была вырезана из центральной части одной из длинных костей млекопитающего среднего размера. Потом ее подвергли обжигу, чтобы кость потемнела, но сделали это весьма аккуратно, не допуская растрескивания под действием высокой температуры. Предположительно, ее нагревали от 1 до 3 часов в анаэробной среде при температуре от 300 до 500 °C. Ученые намерены провести эксперименты, чтобы точнее определить условия обжига.

Возраст находки — 13 500 лет — определен благодаря анализу обгоревших костей, найденных рядом с птицей, включая кость, для обработки которой использовалась та же техника. По словам ученого из Университета Бордо Франческо Д’Эррико (Francesco] D’Errico), птица хорошо сохранилась, так что ученые смогли определить различные методы обработки кости, использованные при ее создании. В их число входили нанесение насечек каменным инструментом, скобление и полировка. «Наши наблюдения показывают, что художник хорошо знал, какая техника лучше всего подходит для вырезания различных частей животного, — говорит ученый. — Что также примечательно, так это то, что фигурка не является полностью реалистичным изображением птицы». Размер хвоста птицы непропорционально велик, это сделано, чтобы фигурка сохраняла равновесие, не заваливаясь вперед. По мнению исследователей, данная особенность показывает, что вырезанная фигурка не была для своего автора случайным экспериментом.

Описание находки опубликовано в электронном научном журнале PLOS ONE.

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По материалам: polit.ru

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