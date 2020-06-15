За малыми пандами проследят с помощью GPS-ошейников

Вадим Карасев

Международная команда ученых впервые применит GPS-ошейники для изучения малых панд (Ailurus fulgens).

Несмотря на название, малая панда находится не в столь близком родстве с более известной большой пандой (Ailuropoda melanoleuca). Современные зоологи относят большую панду к семейству медвежьих, в то время как малая панда принадлежит к особому семейству пандовых (Ailuridae). Так что общий предок большой и малой панд был одновременно предком большой группы других хищных млекопитающих, куда входят медведи, куницы, тюлени, моржи, еноты и скунсы.

В неогеновый период представители семейства пандовых были распространены очень широко. Окаменевшие останки вида Parailurus anglicus найдены палеонтологами от Великобритании до Китая. В то время панды проникли даже в Северную Америку. В 1977 году зуб представителя рода Parailurus был найден в формации Рингольд в штате Вашингтон, а в 2004, 2010 и 2012 годах окаменелости вида, получившего название Pristinailurus bristoli, находили в штате Теннеси. Нынешняя же малая панда осталась живым ископаемым — последним представителем своего семейства, а ареал ее обитания — в горных лесах Непала, Китая, Бутана, индийских штатов Сикким и Ассам, а также, возможно, северной части Мьянмы. Живут малые панды на высоте от 2200 до 4800 метров над уровнем моря. Малая панда — очень скрытное животное, ведущее преимущественно ночной образ жизни.

В дикой природе их осталось менее десяти тысяч особей, так что панда занесена в Красную книгу МСОП. «Малые панды являются единственным сохранившимся представителем своего таксономического семейства, и если они вымрут, это будет — по крайней мере, таксономически — эквивалентно исчезновению всего семейства кошачьих, от львов до домашних кошек», — говорит глава совета Red Panda Network Анджела Глатстон (Angela Glatston).

Исследователи снабдили ошейниками для GPS-телеметрии десять малых панд (шесть самок и четырех самцов) в лесном поясе Панчтар-Илам-Таплеюнг, соединяющем охраняемые районы в Непале и Индии. В качестве дополнительных источников информации используются следящие устройства УКВ-диапазона и данные автоматических фотокамер. «Ошейники запрограммированы на запись данных каждые два часа, в течение года информация будет передаваться через спутниковую систему, — рассказывает участник проекта Red Panda Network Дамбер Биста (Damber Bista) из Квинслендского университета. — Эти данные помогут нам лучше понять характер их перемещений и использования пространства, социальное поведение и их реакцию на беспокойство».