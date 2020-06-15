Замглавы Минюста Песенко освободили от должности

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра юстиции Валерия Песенко, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно информации на сайте Минюста РФ, Песенко с января 2019 года занимал в ведомстве должности начальника управления Минюста России по Крыму, директора департамента управления делами и заместителя министра юстиции.

"Освободить Песенко Валерия Николаевича от должности заместителя министра юстиции РФ", - говорится в документе.

Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания - 15 июня.