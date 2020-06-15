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Жаркое, сухое лето. Сколько воды нужно лить под растения?

Жаркое, сухое лето. Сколько воды нужно лить под растения?

Наступило жаркое лето. Не факт, что дожди будут идти вовремя, поэтому сразу нужно готовиться к обильным поливам растений. Наша деревня, словно заколдованная. Вокруг ливни и грозы уже неделю, а у нас ни капли. Все приходится поливать вручную, учитывая плодово-ягодные кустарники. А сколько воды нужно вылить под растения, чтобы они не испытывали дефицита во влаге?

Начнем с капусты. Растение довольно влаголюбивое, хотя и слишком много воды может принести вред. Корни капусты находятся на небольшой глубине, но и листья испаряют много влаги. Если на улице жара и засуха, то при поливе два раза в неделю, под каждый куст нужно выливать не менее 3 литров воды. Но это в случае, если уже сформированы кочаны, и они в самом разгаре роста. Чем меньше капуст, тем меньше воды, но не менее 1 литра.

Кабачки во время роста плодов тоже нуждаются в поливе. Если на улице засуха, то под каждый куст выливаем 20 литров воды. Часто поливать не нужно. Достаточно раз в неделю.

Свекла хорошо растет и при недостаточной влаге. Но в период формирования головок, если погода жаркая и сухая — лучше помочь растениям. Два раза в неделю по 1 литру под каждое растение.


Морковь не нуждается в дополнительных поливах. Она справится сама, если, конечно это не начальная стадия роста. Как только морковь сформировала корнеплод, о больших поливах можно забыть. Достаточно иногда увлажнять всю грядку небольшим количеством воды.

Томаты в засуху или в парнике следует поливать два раза в неделю. Под каждый куст от 5 до 10 литров, в зависимости от размера. Частый полив или его отсутствие одинаково плохо действуют на растения.

Очень требователен к поливу баклажан. Вот его поливать нужно через день, под каждое растение от 3 до 5 литров воды. Малейшая нехватка влаги приведет к сбрасыванию плодов.

Лук и чеснок часто и обильно нужно поливать только до июля. Дальше поливы резко сокращают, а потом и совсем прекращают. Норма полива 7 литров на каждый квадратный метр посадок.

Практически все культуры нужно обильно поливать в момент наливания плодов. При недостаточной влаге плодам не с чего будет расти. Относитесь с вниманием к своим посадкам, и результат не заставит себя ждать.

# Интересное
По материалам: planktons

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