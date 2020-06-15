Жаркое, сухое лето. Сколько воды нужно лить под растения?

Анастасия Иванова

Наступило жаркое лето. Не факт, что дожди будут идти вовремя, поэтому сразу нужно готовиться к обильным поливам растений. Наша деревня, словно заколдованная. Вокруг ливни и грозы уже неделю, а у нас ни капли. Все приходится поливать вручную, учитывая плодово-ягодные кустарники. А сколько воды нужно вылить под растения, чтобы они не испытывали дефицита во влаге?

Начнем с капусты. Растение довольно влаголюбивое, хотя и слишком много воды может принести вред. Корни капусты находятся на небольшой глубине, но и листья испаряют много влаги. Если на улице жара и засуха, то при поливе два раза в неделю, под каждый куст нужно выливать не менее 3 литров воды. Но это в случае, если уже сформированы кочаны, и они в самом разгаре роста. Чем меньше капуст, тем меньше воды, но не менее 1 литра.

Кабачки во время роста плодов тоже нуждаются в поливе. Если на улице засуха, то под каждый куст выливаем 20 литров воды. Часто поливать не нужно. Достаточно раз в неделю.

Свекла хорошо растет и при недостаточной влаге. Но в период формирования головок, если погода жаркая и сухая — лучше помочь растениям. Два раза в неделю по 1 литру под каждое растение.





Морковь не нуждается в дополнительных поливах. Она справится сама, если, конечно это не начальная стадия роста. Как только морковь сформировала корнеплод, о больших поливах можно забыть. Достаточно иногда увлажнять всю грядку небольшим количеством воды.

Томаты в засуху или в парнике следует поливать два раза в неделю. Под каждый куст от 5 до 10 литров, в зависимости от размера. Частый полив или его отсутствие одинаково плохо действуют на растения.

Очень требователен к поливу баклажан. Вот его поливать нужно через день, под каждое растение от 3 до 5 литров воды. Малейшая нехватка влаги приведет к сбрасыванию плодов.

Лук и чеснок часто и обильно нужно поливать только до июля. Дальше поливы резко сокращают, а потом и совсем прекращают. Норма полива 7 литров на каждый квадратный метр посадок.

Практически все культуры нужно обильно поливать в момент наливания плодов. При недостаточной влаге плодам не с чего будет расти. Относитесь с вниманием к своим посадкам, и результат не заставит себя ждать.