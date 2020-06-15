Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

Алексей Вольцев

Певец Филипп Киркоров, исполняя роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, хотел поднять "народный дух" во время самоизоляции. Об этом в беседе с "Пятым каналом" заявила супруга шоумена Александра Реввы, дизайнер Анжелика Ревва.

Ранее артист опубликовал снятый для юмористического скетч-шоу ролик, где предстал в образе десантника. Экс-глава ВДВ Владимир Шаманов назвал этот сюжет отвратительным и призвал Киркорова извиниться и удалить видео "для своего же блага".