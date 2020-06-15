«Жирно не значит вредно»: Чем полезно сало для организма?

Анастасия Иванова

Много споров ходят о вреде и пользе сало. Большинство боятся животных жиров и считают, что они приносят исключительно вред для здоровья. Кто-то считает, что сало очень полезно и несет множество полезных веществ, которые необходимы для нашего организма. Давайте разберем подробнее этот многим любимый продукт и выясним какие полезные и вредные свойства оно несет.

Чаще всего сало любят употреблять в соленом или же в копченом виде. Всем известно, что после какой-либо обработки продукт теряет большинство полезных свойств для организма. Так как сало в чистом виде храниться совсем недолго, его солят, и оно храниться гораздо дольше.

Из-за большого количества жиров люди боятся употреблять сало, но исследователи считают, что при небольшом употреблении сало не принесет вреда для здоровья. Прием большого количества соли способствует развитию рака желудка, а также увеличивает артериальное давление. Но как считают исследователи, повышение давления никак не связано с употреблением соли. Стоит заметить, что люди, которые имеют гипертензию или хотя бы намек на нее, лучше отказаться от соленого сало или сократить количество в употреблении.





Питательные свойства:

Как и любой продукт сало имеет питательные свойства, например:

Витамины группы В.Селена 89%.Фосфор 53%.Магний.Цинк.Калий.Животный белок.Железо.

Сало отлично помогает женщине при беременности. Большинство насыщенных жиров помогает плоду в развитии мозга. Небольшое количество сало содержит мало углеводов, что помогает беременной не набирать стремительно вес.

Для того, чтобы соленое сало несло больше полезных свойств лучше всего готовить его самостоятельно. Покупайте свежее сало и солите его в домашних условиях, так вы будете сами контролировать добавления соли и специй.

Сало детям:

Чтобы нервная система ребенка хорошо развивалась можно ему давать небольшое количество соленого сала. Ребенок получит множество полезных жиров, которые помогают в развитии малыша. Жир — это источник энергии поэтому в небольших количествах он поможет ребенку насытить свой организм набраться энергии и сил.

Противопоказания:

Соленое сало содержит листериоз, который приводит к серьезным заболеваниям. Для того, чтобы избавить себя от попадания в организм листериоза стоит солить сало самостоятельно после термической отработки. Не стоит употреблять соленое сало тем, у кого:

Индивидуальная непереносимость.Повышенный холестерин.Проблема с кровеносными сосудами.Болезнь сердца.Повышенная отечность.

Споры о пользе и вреде соленого сало будут еще долго, но можно сделать один вывод. Умеренное употребления соленого сало принесет полезные свойства.