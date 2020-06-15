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Жители ЛНР с российскими паспортами смогут проголосовать по Конституции

Жители ЛНР с российскими паспортами смогут проголосовать по Конституции
Жители самопровозглашенной Луганской народной республики с паспортами Российской Федерации смогут принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

"Жители ЛНР, имеющие гражданство Российской Федерации, достигшие на день проведения голосования возраста 18 лет, могут принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении на официальном сайте Центральной избирательной комиссии ЛНР.

# Россия
По материалам: ria.ru

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