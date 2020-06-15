Жители ЛНР с российскими паспортами смогут проголосовать по Конституции

Анастасия Иванова

Жители самопровозглашенной Луганской народной республики с паспортами Российской Федерации смогут принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

"Жители ЛНР, имеющие гражданство Российской Федерации, достигшие на день проведения голосования возраста 18 лет, могут принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении на официальном сайте Центральной избирательной комиссии ЛНР.