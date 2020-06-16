Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

57 лет назад первая женщина-космонавт полетела в космос

57 лет назад первая женщина-космонавт полетела в космос

16 июня 1963 года, состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Терешковой было 26 лет, когда ей выпала честь повторить подвиги космических первопроходцев. Её выбрали из пяти претенденток после длительных испытаний и учений. "Восток-6» с Терешковой на борту стартовал с Байконура 16 июня 1963 года в 12:29. В день первого полёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полёте они узнали из новостей по радио.

За трое суток, что длился полёт, «Восток-6» преодолел почти два миллиона километров. Всё это время на Земле отец отечественной космонавтики Сергей Королёв постоянно контролировал состояние Валентины Терешковой и данные полёта:

- «Чайка», «Чайка», «Чайка»…

- Я — «Чайка». Слышу вас хорошо!

- Как ваше самочувствие?

- Самочувствие отличное. На корабле всё в порядке.

- Мы рады вашему хорошему настроению. Желаем успешного завершения полёта.

Космический позывной Валентины Терешковой придумал первый космонавт Юрий Гагарин. По легенде, он выбрал «Чайку» неспроста: за два дня до старта Терешковой на околоземную орбиту был выведен «Восток-5», пилотируемый летчиком-космонавтом Валерием Быковским с позывным «Ястреб».

Полковник Николай Петрович Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, вспоминал, что она провела старт лучше своих предшественников Поповича и Николаева.

Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. После Терешковой вторая женщина — Светлана Савицкая полетела в космос лишь спустя 19 лет. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Церемонию вручения премии "Оскар-2021" перенесли
Церемонию вручения премии "Оскар-2021" перенесли
Россиянам на один день удвоят зарплату
Россиянам на один день удвоят зарплату
Хаматова, Раппопорт и Исакова снимутся в триллере "Они"
Хаматова, Раппопорт и Исакова снимутся в триллере "Они"
СМИ сообщили о нападении граждан Азербайджана на полицию в Дагестане
СМИ сообщили о нападении граждан Азербайджана на полицию в Дагестане
Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым
Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
В Белоруссии задержали друга претендента на пост президента Бабарико
В Белоруссии задержали друга претендента на пост президента Бабарико
В Екатеринбурге на территории коронавирусной больницы произошел пожар
В Екатеринбурге на территории коронавирусной больницы произошел пожар

Топ на сегодня

В США решили прекратить платить безработным
В США решили прекратить платить безработным
Эминем составил список величайших рэперов
Эминем составил список величайших рэперов
В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу
В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу
Планировавшего бойню в российской школе подростка назвали «тихим парнем»
Планировавшего бойню в российской школе подростка назвали «тихим
Во Франции мажут краской cтатуи де Голлю: «Он тоже поддерживал рабство»
Во Франции мажут краской cтатуи де Голлю: «Он тоже поддерживал

Еще по теме

Валентина Терешкова полетела в космос 56 лет назад
Президент РФ поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос
Володин поздравил Терешкову с 56-летием полёта в космос
Путин поздравил Терешкову с годовщиной ее полета в космос