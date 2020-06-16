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Администрация Макрона потребовала выслать устроивших беспорядки чеченцев

Администрация Макрона потребовала выслать устроивших беспорядки чеченцевФото: Eric Gaillard / Reuters

Французским властям известна часть устроивших беспорядки в городе Дижон членов чеченской общины, их могут выслать из страны. Об этом сообщает ТАСС.

Источник BFM TV в администрации президента Эммануэля Макрона отметил, что полиция знает личности некоторых чеченцев, которые участвовали в беспорядках, так как большинство из них имеет статус беженца. Кроме того, Елисейский дворец потребовал от МВД рассмотреть вопрос депортации причастных к случившемуся иностранцев.

Ранее сообщалось, что в Дижон для предотвращения насилия со стороны чеченской общины были направлены 37 членов спецподразделения полиции, а также 110 сотрудников правоохранительных органов из других регионов.

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для свершения мести. Многие из них были вооружены. 15 июня сообщалось, что в стычках пострадали 11 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Чеченская диаспора и ранее сообщала о конфликтах с бандитами во Франции: в конце апреля в Ницце произошла перестрелка, в которой были ранены двое чеченцев. Чуть позже массовая драка с участием выходцев из Чечни случилась недалеко от города Труа: около 50 мужчин с битами и железными прутьями напали на мигрантов из Африки.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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