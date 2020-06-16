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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артистаКадр: YouTube

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.

По его словам, актер чувствует себя «очень тяжело». При этом Ефремов не обращается за помощью к врачам, поскольку «сам этого не хочет. Он очень плохо себя чувствует — и душевно, и физически», — заявил он.

15 июня Пашаев раскрыл причину, по которой актер оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения перед смертельной аварией в центре Москвы. Он объяснил, что у артиста в этот день «умер близкий человек».

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Позднее актер записал видеообращение, в котором предложил семье погибшего по его вине водителя помощь и заявил о «конце Ефремова». Родные Захарова предложение актера отвергли.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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