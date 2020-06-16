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Адвокаты отказались защищать Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа

Адвокаты отказались защищать Эмбер Херд в деле против Джонни ДеппаФото: Globallookpress.com

Адвокаты отказались защищать актрису Эмбер Херд в деле против бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом сообщает The Blast.

Юристы звезды Роберт Каплан, Джон Куинн, Джули Финк и Дэвид Брук обратились к судье с просьбой одобрить их исключение. Они заявили, что данное решение согласовано с самой артисткой. При этом защитники Херд пояснили, что расторгли сотрудничество из-за дорогостоящих переездов во время пандемии.

«Мы верим Эмбер и верим в нее. Гордимся быть ее адвокатами», — отмечается в обращении юристов. По их словам, из-за коронавируса они решили передать дело местному адвокату в штате Вирджиния.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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