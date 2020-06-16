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Анжелину Джоли обеспокоило будущее ее темнокожей дочери в США

Анжелину Джоли обеспокоило будущее ее темнокожей дочери в СШАЗахара Марли Джоли-ПиттФото: David Fisher / Shutterstock / REX

Голливудскую актрису Анжелину Джоли обеспокоило будущее ее 15-летней темнокожей дочери Захары в США. Об этом она сообщила в интервью изданию Harper's Bazaar.

«Система, которая защищает меня, но не может защитить мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка с другим цветом кожи, недопустима. Мы должны продвинуться дальше сочувствия и добрых намерений, мы должны прийти к законам и политике, которые на самом деле направлены против структурного расизма и безнаказанности», — высказалась артистка.

Она заявила, что прекращение полицейского беспредела — лишь начало. По ее мнению, США необходимо реформировать многие отрасли — от образования до политики.

Джоли рассказала, что во время пандемии изо всех сил пыталась сохранять спокойствие, чтобы не передать детям свое волнение. «Я вложила в них всю свою энергию», — отметила артистка.

В марте стало известно, что 15-летняя Захара перенесла операцию. Кроме того, медицинская помощь понадобилась и 13-летней дочери Джоли Шайло. Тогда Джоли призналась, что провела два месяца в больницах вместе с детьми.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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