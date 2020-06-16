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Археологи выяснили сколько лет назад люди стали есть змей и ящериц

Археологи выяснили сколько лет назад люди стали есть змей и ящериц

Рептилии входили в рацион древнего человека на постоянной основе 15 тысяч лет назад, заявили израильские исследователи. Ученые нашли тому доказательства у террасы Эль-Вад рядом с  горой Кармель близ города Хайфа.

Люди, которые населяли этот район в древности, являлись частью натуфийской цивилизации. Она известна истории своим переходом к оседлому образу жизни и развитию сельского хозяйства.

Здесь же археологами были раскопаны тысячи костей ящериц и змей, но стоит отметить, что сразу невозможно было понять как умерли эти животные — были съедены людьми или умерли естественной смертью.

Кости, например, кроликов, которые также были обнаружены в этом районе, свидетельствуют о том, что их тушки были забиты, приготовлены на огне и съедены. Но к останкам обнаруженных рептилий это не относилось.

Учёные решили провести опыт и изучить поверхности и образцы фрагментации костей ящериц и змей, которые были обнаружены во время раскопок. Они воссоздали естественные процессы разложения, разрушающие трупы животных при естественной смерти.

Эксперимент заключался в том, что туши змей и ящериц оставляли под открытым небом или сжигали. Потом эти образцы сравнили с древними костями.

Проведённый эксперимент доказал, что древние люди действительно употребляли в пищу желтопузика (Pseudopus apodus), который относится к безногим ящерицам, каспийского полоза (Dolichophis caspius), восточную ящеричную змею (Malpolon insignitus) и обыкновенную гадюку (Vipera berus), но её костей было намного меньше.

Исследователи считают, что расширение рациона питания в сообществах древних людей может указывать на переход от собирательства к оседлому образу жизни, а также более частому использованию ресурсов. Но по их мнению, употребление в пищу мяса рептилий чаще всего носило ритуальный характер, пишет "National Geographic Россия".

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По материалам: u-f.ru

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