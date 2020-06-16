АТОР расскажет о перспективах летнего сезона и путях выхода турбизнеса из кризиса

Анастасия Иванова

В среду, 17 июня 2020 года, в 12:00 по Москве в ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная выходу отечественной туристической отрасли из кризиса и летнему отдыху россиян.

О мерах поддержки российского туристического бизнеса, открытии границ и возобновлении авиасообщения, а также о внутреннем туризме в условиях пандемии расскажет исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно по предварительной аккредитации. Для этого необходимо при регистрации указать личный мобильный номер с установленным приложением WhatsApp.

Телефон для справок и аккредитации: +7 (926) 608-08-16

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в Facebook и на сайте АТОР.