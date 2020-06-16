Бабкина рассказала о двух неделях в реанимации и отказавших почках

Вадим Карасев

Надежда БабкинаФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в эфире передачи «Судьба человека» рассказала о двух неделях в реанимации и отказавших из-за коронавируса почках. Запись программы опубликована на YouTube-канале «Россия 1».

Эстрадная певица заявила, что заразилась, несмотря на то, что соблюдала все меры предосторожности, носила маску и перчатки. В один день исполнительница почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура. Она решила вызвать скорую помощь, и приехавшие медики сказали ей собираться в больницу.

«Врачи сделали КТ, посмотрели, что поражено 80 процентов легких. Почки сразу отказали. Я не могла выйти потом из комы», — вспомнила Бабкина. Она пояснила, что две недели провела в реанимации. Певица слышала разговоры врачей и ощущала, будто «все происходило словно из другого пространства».

Артистка призвала зрителей не отчаиваться, даже если они сталкиваются с тяжелой болезнью. Историю со своим заражением она назвала мистической.

6 апреля артистка попала в больницу. Она провела несколько дней в искусственной коме. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной не обнаружили COVID-19, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждали, что у звезды была двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. 30 апреля певицу выписали.