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БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"

БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"
Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова 19 июня завершит акцию помощи врачам благотворительным онлайн-показом спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли, сообщает театр.

"Девятнадцатого июня в 19.00 состоится благотворительный онлайн-показ спектакля Андрея Могучего "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли. Покупая билет на этот показ, зрители поддерживают НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе — все вырученные деньги пойдут на закупку необходимых больнице тестов для определения COVID-19 и тестов на антитела", - говорится в сообщении на официальной странице БДТ "ВКонтакте".

Как отмечает театр, трансляция этого спектакля, который впервые будет показан в интернете, завершит всероссийскую акцию помощи медикам, которую БДТ запустил 17 мая.


© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" .

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Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" .

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк© Фото : предоставлено БДТПремьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
3 из 6Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ© Фото : предоставлено БДТ

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

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Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

© Фото : предоставлено БДТ© Фото : предоставлено БДТ

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

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Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

© Фото : предоставлено БДТ© Фото : Предоставлено пресс-службой БДТСпектакль Андрея Могучего "Алиса"
6 из 6Спектакль Андрея Могучего "Алиса"© Фото : Предоставлено пресс-службой БДТ1 из 6Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"2 из 6

Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" .

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк3 из 6Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ4 из 6

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

© Фото : предоставлено БДТ5 из 6

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

© Фото : предоставлено БДТ6 из 6Спектакль Андрея Могучего "Алиса"© Фото : Предоставлено пресс-службой БДТ

Большой драматический театр имени Товстоногова в период ограничений из-за коронавируса запустил онлайн-проект "БДТ Digital", в рамках которого на специальном портале проходят радиоспектакли, постановки, созданные специально для интернета, стримы, онлайн-встречи с артистами.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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