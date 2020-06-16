БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"
"Девятнадцатого июня в 19.00 состоится благотворительный онлайн-показ спектакля Андрея Могучего "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли. Покупая билет на этот показ, зрители поддерживают НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе — все вырученные деньги пойдут на закупку необходимых больнице тестов для определения COVID-19 и тестов на антитела", - говорится в сообщении на официальной странице БДТ "ВКонтакте".
Как отмечает театр, трансляция этого спектакля, который впервые будет показан в интернете, завершит всероссийскую акцию помощи медикам, которую БДТ запустил 17 мая.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк
Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" .
Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" .© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк© Фото : предоставлено БДТПремьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ© Фото : предоставлено БДТ
Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли
Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ© Фото : Предоставлено пресс-службой БДТСпектакль Андрея Могучего "Алиса"
Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" .© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк3 из 6Премьера спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ4 из 6
Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ5 из 6
Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли© Фото : предоставлено БДТ6 из 6Спектакль Андрея Могучего "Алиса"© Фото : Предоставлено пресс-службой БДТ
Большой драматический театр имени Товстоногова в период ограничений из-за коронавируса запустил онлайн-проект "БДТ Digital", в рамках которого на специальном портале проходят радиоспектакли, постановки, созданные специально для интернета, стримы, онлайн-встречи с артистами.