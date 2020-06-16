Беременным женщинам ослабят наказание за нетяжкие преступления

Алексей Вольцев

Осужденные беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение после фактического отбытия не менее одной четверти срока наказания за преступление небольшой тяжести. Также неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом ответственности. Ожидается, что такой законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении в июне.

Количество осужденных из данной категории женщин за последние годы увеличилось, хотя их число и незначительно, говорится в пояснительной записке к документу.

«Вместе с тем, пребывание детей в доме ребенка при исправительном учреждении может негативно сказаться на их психоэмоциональном состоянии и физическом развитии», — говорится в пояснении к законопроекту.

В настоящее время при соблюдении определенных уголовным законом условий есть возможность условно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания наказания осуждённым женщинам, а также замены неотбытой части наказания более мягким видом ответственности. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденной не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. Эти же основания для условно-досрочного освобождения предусмотрены и для осужденных к лишению свободы женщин, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.

В целях реализации положений Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс. Так, предлагается предусмотреть для осуждённых беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, находящихся в доме ребенка при исправительном учреждении, возможность применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания после фактического отбытия осужденной не менее одной четверти срока наказания за преступление небольшой тяжести. А также — замену неотбытой части наказания более мягким его видом.

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