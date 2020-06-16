Безработным украинцам выплатили более миллиарда пособий

Влада Некрасова

Безработным украинцам выплатили 1,2 млрд грн из спецфонда, сообщил во вторник, 16 июня, министр экономики Игорь Петрашко."Представления по безработице есть, выплаты идут, уже выплачено 1,2 млрд грн и 4,3 млрд грн всего фонд по выплатам по безработице", - рассказал минстром.Также он рассказал о ноу-хау из-за большого количества безработных."Это так называемая "частичная безработица", которая позволяет предприятиям не увольнять людей и дать возможность работникам не идти на биржу труда, а переждать время карантинных ограничений и получить деньги от государства... На данный момент 56 тысяч предприятий и 131 тысяча человек воспользовались этой программой", - добавил Петрашко.Кроме того, министр утверждает, что по программа Кабмина "500 тысяч рабочих мест" трудоустроено 106 тысяч человек.