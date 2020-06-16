Безработным украинцам выплатили более миллиарда пособий
Сегодня, 21:07 Влада Некрасова
Безработным украинцам выплатили 1,2 млрд грн из спецфонда, сообщил во вторник, 16 июня, министр экономики Игорь Петрашко.
"Представления по безработице есть, выплаты идут, уже выплачено 1,2 млрд грн и 4,3 млрд грн всего фонд по выплатам по безработице", - рассказал минстром.
Также он рассказал о ноу-хау из-за большого количества безработных.
"Это так называемая "частичная безработица", которая позволяет предприятиям не увольнять людей и дать возможность работникам не идти на биржу труда, а переждать время карантинных ограничений и получить деньги от государства... На данный момент 56 тысяч предприятий и 131 тысяча человек воспользовались этой программой", - добавил Петрашко.
Кроме того, министр утверждает, что по программа Кабмина "500 тысяч рабочих мест" трудоустроено 106 тысяч человек.
По материалам: gogetnews.info