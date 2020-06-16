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"Большие гастроли" проведут прямые трансляции из театров России

"Большие гастроли" проведут прямые трансляции из театров России
В рамках программы "Большие гастроли – онлайн" пройдет Неделя трансляций спектаклей из городов России, сообщает пресс-служба министерства культуры.

"С 16 по 21 июня программа "Больших гастролей – онлайн" представляет Неделю трансляций спектаклей из городов России – прямые включения из театров Костромы, Читы, Улан-Удэ, Москвы, Калуги", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что театральные коллективы покажут спектакли в залах без зрителей, онлайн-трансляции будут вестись в режиме прямого эфира. Будут показаны постановки зарубежных классиков и современных российских авторов, среди которых постановка "Соловей и Роза" по сказке Оскара Уайльда Забайкальского государственного театра кукол "Тридевятое царство" и спектакль "Кентервильское привидение" Московского детского камерного театра кукол.


Всероссийский интернет-проект "Большие гастроли-онлайн" стартовал в марте в связи с введением режима самоизоляции, в нем приняли участие театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Астрахани, Архангельска, Калининграда, Республики Коми и других регионов.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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