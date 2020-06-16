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Бондарев прокомментировал взрыв офиса межкорейской связи

Бондарев прокомментировал взрыв офиса межкорейской связи

Взрыв офиса межкорейской связи может иметь далеко идущие последствия, полагает председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.

Во вторник стало известно, что КНДР подорвала офис межкорейской связи в Кэсоне. Ранее Пхеньян предупреждал Сеул о подготовке вооружёнными силами «акта возмездия» за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство Северной Кореи.

Как отметил Виктор Бондарев, конфликт двух стран имеет давние истоки, длительную историю и активно подогревается извне заинтересованными третьими государствами. Он заявил, что несмотря на некоторый прогресс в отношениях, наметившийся с подписанием «всеобъемлющего» соглашения в военной сфере в сентябре 2018 года, обстановка на полуострове остаётся непростой.

«Кто прав, кто виноват в сегодняшнем инциденте — без тщательного расследования, изучения всех обстоятельств дела сказать сложно», — сказал глава Комитета Совфеда.

По его мнению, сейчас важно не позволить межкорейскому кризису перейти в острую стадию, которая отразится на ситуации не только в макрорегионе, но и во всём мире.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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