Церемонию вручения премии "Оскар-2021" перенесли

Вадим Карасев

Подтвердились опасения скептиков, предупреждавших, что следующая церемония вручения премии "Оскар" не состоится в конце февраля. Американская академия киноискусств объявила, что 93-я церемония пройдет не 28 февраля, как планировалось, а 25 апреля 2021 года. Пандемия COVID-19 сильно повлияла на все сферы жизни в мире, в том числе и на индустрию развлечений.Более ста лет кинофильмы играли важную роль в самые мрачные времена: они вдохновляли и утешали людей. В этом году они тоже с нами. Мы надеемся, что перенос даты вручения наград позволит кинематографистам закончить и выпустить фильмы в прокат,— говорится в совместном заявлении президента и генерального директора Академии.





Продлен и срок отбора претендентов на награды — на этот раз их будут отбирать до 28 февраля, а список номинантов, скорее всего, огласят лишь 15 марта.

Пандемия закрыла кинотеатры по всему миру и внесла беспрецедентные изменения в график выхода фильмов на экраны. Кстати сказать, премия Британской киноакадемии (BAFTA), которая традиционно проходит за две недели до вручения "Оскара", тоже поменяла свой график. Ее организаторы объявили о намерении провести церемонию чествования победителей 11 апреля 2021 года.



