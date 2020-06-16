Четыре адвоката Эмбер Херд отказались продолжать защищать ее в деле против Джонни Деппа

Вадим Карасев

34-летняя Эмбер Херд теряет своих адвокатов, помогавших ей выстраивать линию защиты в деле против бывшего мужа, 57-летнего Джонни Деппа. Актер, напомним, подал против нее иск о клевете, чтобы доказать, что прошлые обвинения в домашнем насилии, выдвинутые ею против него, основаны на фальсификациях. Если представителям Деппа удасться убедить суд, что она оклеветала актера, ей грозит реальный тюремный срок.

Стороны продолжают готовиться к борьбе в суде, но защита актрисы редеет. Несколько ее адвокатов подали заявление о выходе из дела о клевете. Роберта Каплан, Джон Куинн, Джули Финк, Дэвиде Брук официально отказались продолжать защищать ее. Адвокат Элейн Бредехофт, работающая в Виргинии, будет заниматься делом Херд. Они объяснили такие перемены дорогостоящей логистикой во время пандемии.





Эмбер Херд и Джонни Депп

Мы верим Эмбер и верим в нее. Гордимся быть ее адвокатами. В странных и неожиданных обстоятельствах, с которыми столкнулся мир из-за пандемии, когда путешествия и логистика стали более дорогостоящими, мы понимаем решение передать дело местному судебному адвокату, находящемуся в Виргинии,

— говорится в заявлении Kaplan Hecker & Fink LL.





Эмбер Херд

Однако адвокаты Джонни Деппа иначе смотрят на ситуацию. Представитель актера прокомментировал отказ адвокатов актрисы работать с ней.

В течение многих лет движение Times Up (оно объединило женщин Голливуда в борьбе против сексуальных домогательств. — Прим. ред.) и другие присоединялись к мистификациям Эмбер Херд против Джонни Деппа. Адвокаты мисс Херд, один из которых был соучредителем Фонда правовой защиты Times Up, теперь, по-видимому, открещиваются от ее мошенничеств. Мы намерены выяснить, почему так произошло,— прокомментировал ситуацию адвокат Деппа Адам Уолдман.





А тем временем на сайте Change.org набирает голоса (их уже почти полмиллиона) петиция с требованием исключить Эмбер Херд из списка актеров, задействованных в съемках продолжения фильма "Аквамен" (Aquaman), где у нее роль возлюбленной заглавного героя. С тех пор как Эмбер Херд развелась с Джонни Деппом, она систематически боролась за то, чтобы разрушить его карьеру в Голливуде, рассказывая истории о фальшивых инцидентах, создавая ему репутацию домашнего тирана… Поскольку Херд сама является абьюзером, Warner Brothers и DC Entertainment должны исключить ее из актерского состава кинопроекта "Аквамен 2" (Aquaman 2). Нельзя игнорировать страдания жертв Херд и создавать гламурный образ абьюзеру,— говорится в тексте петиции.



