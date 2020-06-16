Число случаев COVID-19 в мире превысило 8 млн

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило восемь миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, передает ТАСС.

По сведениям университета, в настоящее время в мире зафиксировано 8 001 138 случаев COVID-19, летальных исходов - 435 574. Однако 3 816 556 инфицированных выздоровели.

Отмечается, что больше всего заражений выявлено в США — 2 110 791 случай. Там от коронавируса скончались 116 090 пациентов, а выздоровели - 576 334. Следом по числу заражений следует Бразилия - 888 271 выявленный случай, 43 959 смертей и 472 313 выздоровевших.

На третьем месте остается Россия. По последним данным в стране зарегистрировано 537 210 случаев коронавируса, выздоровели 284 539 человек, а 7 091 - умер.

Академик РАН Михаил Пальцев сообщил «Парламентской газете», что вторая волна коронавируса, скорее всего, будет, потому что любая эпидемия, особенно пандемия, длится от года до трёх лет.