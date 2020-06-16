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Что пишут в Телеграме: 15 июня

Что пишут в Телеграме: 15 июня

Ruposters подготовил обзор сообщений популярных Telegram-каналов о главных событиях в мире 15 июня. 

Канал LIFE SHOT опубликовал видео перестрелки на Ленинском проспекте в Москве. Полицейские остановили машину такси за нарушение ПДД, а водитель в ответ начал стрелять.

Канал "Вежливые люди" показал, как будет выглядеть мемориал Cоветскому солдату подо Ржевом. Он откроется 30 июня. 

Канал "Минправды" разоблачил фейк о том, что огромную надпись "Россия" на дамбе Саяно-Шушенской ГЭС смыло в Енисей. На самом деле фото со смазанными красками были сделаны в момент нанесения надписи. Она на том же месте, где и была. 

В самом сердце Воробьевых гор, в зеленой зоне справа от Главного здания МГУ, пытаются построить жилые дома площадью 20 тысяч квадратных метров. Об этом стало известно инициативной группе МГУ, сообщает канал "Домострой". В конце 2019 года московская мэрия сдала в аренду "Агентству "Интеграция" участок земли, на котором находятся те самые здания. Инициативная группа сделала вывод, что они перешли в собственность компании. Группа требует разорвать договор аренды и вернуть здания в собственность государства.

Канал "Нержавейка" рассказывает о темпах ликвидации ЧС в Красноярском крае после разлива солярки. МЧС за все время собрало 25,7 тысяч кубометров топливно-водяной смеси, сорбентом обработали 59,1 тыс. кв. м. территории. Но это только четверть от общего загрязнения. Однако главу МЧС края Игоря Лисина уже повысили в звании. 

О стычках чеченских и алжирских группировок во французском Дижоне написал канал "ИА Стекломой". После того как алжирцы поймали и избили чеченского подростка, началась настоящая война. В Дижон съезжаются чеченцы со всей Франции. Полиция пока не вмешивается.

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По материалам: uposters.ru

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