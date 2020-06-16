«Чудо на биржах». Крутой спад сменился резким подъемом

Влада Некрасова

На глобальных фондовых рынках всюду значительный рост после аналогичного по размеру с обратным знаком спада накануне. Дело выглядит так, будто рынкам в один момент скомандовали «кругом» и «шагом марш».

Во вторник, 16 июня, глобальное движение биржевых активов вернулось в нормальное русло. Перспектива монетарного и фискального стимулирования возродила надежды на экономический отскок от вновь замаячивших на горизонте биржевых минимумов. Инвесторы вновь поверили, что благодаря агрессивным финансовым и денежно-кредитным стимулам глобальная экономика быстро восстановится, даже вопреки новой вспышке коронавируса.

Для «чуда на рынках» потребовалось, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) объявила накануне в понедельник о начале программы покупки корпоративных облигаций. Во вторник ФРС начала скупать корпоративные облигации через корпоративный кредитный механизм вторичного рынка — один из нескольких чрезвычайных механизмов для поддержания ликвидности. Кроме того, стало известно, что администрация Дональда Трампа готовит США инфраструктурное предложение почти на $ 1 трлн под разговоры о том, что американским фирмам может быть разрешено работать с китайской Huawei над новыми стандартами 5G.

Бонусом для Азии стало то, что Центральный банк Японии сохранил стабильные ставки и усилил поддержку фирм, испытывающих нехватку наличных средств. Объем кредитов в Токио был увеличен с $ 700 млрд до примерно $ 1 трлн. В итоге последовавший в ответ почти 5% скачок во вторник японского Nikkei 225 подарил Азии лучший биржевой день, начиная с конца марта.

Продолжившийся почти 2% рост на биржах Лондона, Парижа и Франкфурта заставил Европу также резво стартовать.

Сырьевые валюты, такие как австралийский доллар, выросли в одночасье.

Цены на нефть также стабилизировались и начали рост, поскольку опасения, что спрос на топливо будет подорван новой волной коронавируса, были компенсированы ожиданиями дальнейшего сокращения поставок сырой нефти. В понедельник в прессе появились сообщения о том, что участники ОПЕК+ придерживаются своих квот ограничения добычи.

Азиатские фондовые индексы начали глобальный торговый день во вторник с огромного роста, последовав за позитивным поворотом на рынках США, случившимся к вечеру в понедельник.

По итогам дня ведущий в Азиатско-Тихоокеанском регионе индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 закрылся на +4,88%, Австралийской фондовой биржи — +3,89%, Шанхайской фондовой биржи — +1,44%, Гонконгской фондовой биржи — +2,39%, Тайваньской фондовой биржи — +1,82%, Сеульской фондовой биржи — +5,28% (!).

Подчиняясь общему тренду во вторник на ведущих европейских рынках ценных бумаг торги начались сильным стартом с большим ростом биржевых индексов. На открытии общеевропейские индексы FTSE EuroFirst 300 и Stoxx Europe 600 выросли на 1,37% и 1,38%, а еврозоны EuroStoxx50 вырос на 1,76%.

Через несколько часов и Нью-йоркская фондовая биржа открылась ростом. Индекс DJIA 30 ведущих промышленных компаний в начале торгов составил +2,18%, индекс S&P 500 — +2,80%, а индекс технологических акций Nasdaq Composite — +2,30%.

На крупных западноевропейских фондовых биржах оптимизм рос в ходе торгов. В результате лондонский индекс FTSE-100 на закрытии во вторник показывал +2,94%, франкфуртский индекс DAX-30 — +3,39%, парижский индекс CAC-40 — +3,42%. Высокую прибыль показали итальянская и испанская биржи — +3,46% и +3,25%.

Индекс еврозоны EuroStoxx50 закрыл торги на +3,39%.

В 19:00 по Берлину на Нью-Йоркской фондовой бирже торги оставались в секторе роста: Dow Jones — +2,47%, S&P 500 — +2,21%, Nasdaq — +1,97%.

Цены на два основных вида сырой нефти — североморской Brent и американской WTI до 16:00 по Берлину сильно росли, достигнув максимума в $ 41,60 за Brent. После этого пика цены на нефть чуть снизились. К 19:00 по Берлину в списке августовских фьючерсов Brent стоила $ 40,74 за баррель, а июльская WTI — $ 37,91.

На международном межбанковском валютном рынке евро торговался на уровне $ 1,1269, чуть снизившись в цене. Доллар укрепился на 0,14% и по сравнению с японской иеной до 107,47 иены за доллар.

На Нью-Йоркском товарном рынке на спотовых торгах цена на золота за унцию снизилась на 0,20% до $ 1721,45, в то время как цена августовского золота выросла на 0,05% до $ 1728,10.