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Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым

Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация заседающих на востоке Ливии парламента, Временного правительства и поддерживаемой ими Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара во вторник встретилась в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, об этом говорится в заявлении ливийского МИД.

Согласно заявлению МИД Временного правительства, размещенному на странице ведомства в Facebook, в состав делегации на встрече с Богдановым вошли заместитель главы ливийского парламента, министр иностранных дел и международного сотрудничества Временного правительства, а также представитель главного командования Ливийской национальной армии.

"Они заявляют из Москвы о своей поддержке усилий России по установлению прекращения огня (в Ливии) и возвращению к политическому процессу в соответствии с результатами Берлинской конференции и Каирской декларации", - говорится в сообщении.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.

# Россия
По материалам: ria.ru

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