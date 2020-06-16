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Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым

Депутат оценил ролик о десантнике-гее с КиркоровымКадр: страница Филиппа Киркорова в Instagram

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценилвидеоролик, где певец Филипп Киркоров изображает десантника-гея, записывающего видеообращение своему сослуживцу. Свое мнение он выразил на странице в Instagram.

«Честно говоря, я вообще не совсем понял, в чем претензия к этому славному безобидному певцу», — заявил Шерин. Он напомнил, что несколько лет назад был принят закон, по которому синие береты теперь носят все представители Воздушно-космических сил.

Депутат также подчеркнул, что он сам является кадровым офицером ВДВ и окончил Рязанское десантное училище. «Если кто-то в юморе не разбирается, то, наверное, надо было меньше бить об голову бутылки во время показательных выступлений», — заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, в прошлом руководивший Воздушно-десантными войсками, рекомендовал Киркорову извиниться за видео. Генерал-полковник считает, что исполнитель должен удалить ролик с намеками на однополую связь десантников со всех площадок, иначе он рискует навлечь на себя гнев представителей этого рода войск.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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