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Для финансовых СРО готовят новые штрафы

Для финансовых СРО готовят новые штрафы

Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка будут нести административную ответственность за нарушение обязанностей по раскрытию информации. Соответствующий закон планируют рассмотреть сенаторы на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству 16 июня.

9 июня Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает административную ответственность для саморегулируемых организаций в области финансового рынка за нераскрытие необходимых сведений или размещения информации в Интернете с нарушением требований по её защите. Также штрафы введут за нарушение порядка контроля за членами СРО и за нарушение сроков представления в Банк России информации об изменении адреса организации, электронной почты, контактных телефонов, официального сайта.

Штраф для должностных лиц, согласно закону, составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Предусматривается, что привлечённые к административной ответственности лица смогут уплатить половину суммы наложенного административного штрафа в случае его оплаты не позднее 30 дней со дня вступления в силу постановления Банка России по делу об административном правонарушении.

15 июня этот закон рассмотрел Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и рекомендовал палате к одобрению на пленарном заседании.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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