Дом Гитлера в Австрии «нейтрализуют». Что дальше?

Лидия Мартынова

Власти Австрии, наконец, начали процесс «нейтрализации» так называемого «дома Гитлера» — здания, где родился и вырос будущий нацистский военный преступник. Строение намерена переоборудовать местная полиция, чтобы отсечь неонацистов к культовому для них месту. Кандидат исторических наук Владимир Кружков проанализировал ситуацию.

Австрийский городок Браунау-ам-Инн, который находится почти на самой границе с Германией, имеет не очень хорошую репутацию из-за того, что там в 1889 году родился будущий рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер. Неонацисты, прежде всего из Австрии, Германии и Италии, любят приезжать в Браунау, особенно в день рождения вождя национал-социализма, чтобы возложить цветы у его сохранившегося родного дома на Зальцбургер Штрассе. Поскольку могилы у бывшего фюрера нет, злополучный дом служит культовым местом для нацистов. При этом у историков доказательств факта рождения Гитлера именно в данном доме не имеется. Известно лишь, что на момент рождения Адольфа в нем снимали жилье его отец — служащий таможни Алоис Гитлер и мать Клара (урожденная Пёльцль).

Во время пребывания Гитлера у власти упомянутое здание в Браунау перешло в собственность НСДАП. После освобождения Австрии от нацизма в 1945 г. Красной армией и войсками союзников в этой стране был запущен процесс денацификации. Вступило в силу законодательство, запрещающее пропаганду национал-социализма. «Дом Гитлера» был передан австрийскому государству, но потом возвращен прежним собственникам, которые владели им до прихода нацистов к власти. В дальнейшем на правах аренды в здании располагались то учебные классы, то библиотека, то организация по уходу за инвалидами.

Регулярные визиты и церемониалы поклонников Гитлера у его родного дома, однако, не прекращались и продолжали бросать тень на репутацию Австрии как страны, освободившейся от нацизма. Показательно, что в современной Австрии многие предпочитают считать Бетховена австрийским композитором, а Гитлера — немецким политиком, хотя последний сформировал свое мировоззрение и приобщился к политике будучи подданным Австро-Венгрии.

В 2012 г. за снос здания выступили не только некоторые видные социал-демократические политики Австрии, но и депутат Госдумы России Франц Клинцевич (ныне член Совета Федерации), который собирался с помощью спонсоров выкупить «дом Гитлера» и показательно разрушить его как фашистское гнездо. Хозяйка была готова продать его за 2,2 млн евро. Но сделка так и не состоялась.

После многолетних дискуссий австрийскими властями в 2016 году было принято официальное решение о выкупе «дома Гитлера» из частной собственности в государственную с тем, чтобы распорядиться его судьбой. Бывшая пожилая владелица дома получила от австрийского государства компенсацию в размере 812 тысяч евро. Посчитав предложенную сумму возмещения несправедливой, дама пыталась оспорить ее через суды, включая ЕСПЧ, что затянуло окончательную передачу дома государству.

В числе вариантов дальнейшей судьбы «дома Гитлера», помимо полного сноса, фигурировали организация там музея жертв национал-социализма, размещение одной из благотворительных или антирасистских организаций. Было даже экзотическое предложение от местных антифашистов сделать там… общественный туалет. Но в итоге в ноябре 2019 года глава МВД Австрии, на баланс которого поступило здание, распорядился об учреждении в нем местного управления полиции — по Браунау. Власти посчитали, что присутствие в здании полицейского отделения будет отпугивать сборища неонацистов. Решено также придать «дому Гитлера» новый облик — «до неузнаваемости». По задумке властей, такая «нейтрализация» будет способствовать вычеркиванию из исторической памяти нехороших ассоциаций, связанных с Гитлером и национал-социализмом в Браунау и Австрии. На днях завершился тендер на переделку здания, в котором участвовали 12 фирм. Строительные работы должны начаться уже в текущем году и завершиться в конце 2022 года.

Наряду с переделкой «дома Гитлера» предполагается и демонтаж установленного рядом мемориального камня с надписью на немецком: «За мир, свободу и демократию — Нет фашизму впредь — Миллионы убитых предостерегают». Этот камень хотят отправить в качестве экспоната в один из исторических музеев. Такие планы вызвали непонимание у ряда активистов мемориальных и антиэкстремистских организаций Австрии. Мол, памятный камень никак не связан с «домом Гитлера», полностью стирать историческую память о преступлениях национал-социализма вредно.

По этому поводу в Австрии в очередной раз вспыхнула дискуссия. Представители местных НПО — «Комитет Маутхаузен — Австрия» и «Сеть против расизма и правого экстремизма» — выступили с заявлениями: мир должен сохранять память о том, что самый массовый убийца в истории человечества был рожден в Браунау. Вместо того, чтобы «нейтрализовывать» исторические факты, следовало бы, как считают активисты, вести наступательную работу против идей фашизма.

Председатель «Союза узников концлагерей» федеральной земли Верхняя Австрия Харальд Грюн, одобряя предстоящее размещение полиции в бывшем «доме Гитлера», в то же время посчитал «настоящим скандалом» планы по демонтажу мемориального камня в память о жертвах фашизма. Антифашистские активисты единодушны в том, что со стороны властей Австрии требуется умная, честная, многоплановая и систематическая просветительская работа по исторической проблематике — какой бы сложной и неприятной история ни была.

На серьезные пробелы в работе над ошибками в Австрии в области истории недавно обратил внимание также посол России в Вене Дмитрий Любинский в своей статье «Искажая правду о русских» — к 75-летию Победы в австрийском издании Die Presse. Справедливо критикуя антисоветские и русофобские опусы в австрийских СМИ, которых, к сожалению, и в традиционно дружественной по отношению к России Австрии предостаточно, дипломат констатировал:

«Неподготовленный юный, да и не только, читатель может подумать, что «русская солдатня» (!) якобы зверски напала на невинную Австрию, и что «пьяные русские» (конечно, каким еще может быть русский), мол, беспощадно мстили «женщинам, на которых смотрели как на военную добычу и дичь», насиловали детей, устраивали «резню», «самоуправные убийства», «бесконечно расхищали, разрушали, грабили и оскверняли». Что касается помощи населению Австрии, «пережившему войну», то она «серьезно осложнялась выставленными русскими кордонами» и осуществлялась «от случая к случаю». Мы читаем о «большом страхе перед русскими», который «до сих пор (!) жив» и «оказывает влияние на коллективную память».

Российский посол напомнил авторам, пытающимся представить Австрию «жертвой Красной армии», что в апреле 1945 года красноармейцы подняли над венской ратушей не советский, а австрийский флаг. «Злые русские» спасли от разрушения австрийскую столицу, обеспечивали тоннами продуктов питания жителей Вены, в то время как Советский Союз лежал в руинах. К июню 1946 года Красная армия восстановила только в самой Вене 33 моста, взорванных нацистами, практически на всех были тогда размещены памятные таблички. Кстати, в наши дни искать эти мемориальные таблички тщетно, только некоторые из них находятся в музеях, например, в Музее освобождения Вены, который был открыт в 2015 году.

Почти бесполезно, как констатируется в публикации посла, искать информацию обо всем этом в сегодняшней австрийской прессе. Не говоря уже о причинах, по которым русские и союзники в принципе пришли в Австрию, а австрийцы были вынуждены в течение 41 дня «терпеть» ужасы войны. Так или иначе, австрийцы внесли свой «вклад» в гитлеровскую войну на уничтожение против советского недочеловека.

Австрийский писатель и антифашист Ханс Штёкль, благодарный Красной Армии за спасение его страны от нацизма и помощь в преодолении послевоенной разрухи, полагает, что «Браунау» и «дом Гитлера» так просто из исторической памяти запланированными демонтажными работами не вычеркнешь. Родившийся еще во время Второй мировой войны писатель считает очень опасной для будущего Австрии упомянутую «селективность» по вопросам истории не только в австрийских СМИ, но и в школьных и вузовских программах Австрии. На примере Украины видно, как манипулирующие сознанием определенные политические силы могут с легкостью и быстро превратить молодежь в расистов, русофобов и сторонников идеологии неонацизма.

Как известно, после переворота на Украине «Московский проспект» в Киеве был переименован в «Проспект Бандеры» — в честь гитлеровского коллаборациониста, который возглавлял одиозную «Организацию украинских националистов». Ее боевым крылом была террористическая «Украинская повстанческая армия». В ряде городов Западной Украины переформатирование исторической памяти также удалось: для прославления лидеров экстремистских организаций установлены памятники. У нового поколения появились новые «герои нации», прежде считавшиеся преступниками. На Западе, в том числе в Австрии, журналисты и политики в целом почему-то предпочитают закрывать глаза на такое развитие.

Учитывая новые тревожные тенденции в Европе, где постепенно множатся памятники и мемориальные доски нацистским коллаборационистам, а памятники освободителям исчезают, объективное переосмысление не так уж и давнего прошлого Австрии, без изъятий и перекосов, особенно в молодежной среде, представляется также весьма актуальной задачей — пока живы свидетели войны и освобождения страны от нацизма. Иначе, историческая мифология может выйти на первый план и затушевать реальные исторические события и очевидные факты.

Владимир Кружков, кандидат исторических наук