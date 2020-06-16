Два земельных участка в Новогирееве выставят на торги
Сегодня, 10:00 Анастасия Иванова
Два земельных участка в московском районе Новогиреево выставят на торги под строительство многофункциональных комплексов, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста
Участки общей площадью около 2 гектаров расположены на Перовской улице (владения 66Г и 66Е). На них предполагается построить многофункциональные комплексы с офисами, бытовыми услугами, медучреждениями, спортзалами и паркингами. Максимальная общая площадь новой застройки - 66 тысяч квадратных метров, уточняется в сообщении ведомства.
Как указывается в нем, градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила соответствующие изменения в правила землепользования и застройки города по результатам публичных слушаний.
По материалам: ria.ru