Два земельных участка в Новогирееве выставят на торги

Анастасия Иванова

Два земельных участка в московском районе Новогиреево выставят на торги под строительство многофункциональных комплексов, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста

Участки общей площадью около 2 гектаров расположены на Перовской улице (владения 66Г и 66Е). На них предполагается построить многофункциональные комплексы с офисами, бытовыми услугами, медучреждениями, спортзалами и паркингами. Максимальная общая площадь новой застройки - 66 тысяч квадратных метров, уточняется в сообщении ведомства.

Как указывается в нем, градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила соответствующие изменения в правила землепользования и застройки города по результатам публичных слушаний.