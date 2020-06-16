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"Единая Россия" объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020

"Единая Россия" объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020
"Единая Россия" выдвинет на губернаторских выборах 2020 года кандидатуры Ивана Белозерцева (Пензенская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Василия Голубева (Ростовская область), Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрия Бездудного (Ненецкий автономный округ), сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Единый день голосования в этом году назначен на 13 сентября.

# Политика
По материалам: ria.ru

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