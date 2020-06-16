Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии

Влада Некрасова

Евросоюз обеспокоен сообщениями об обнаружении восьми массовых захоронений в районе города Тархуна на западе Ливии, говорится в опубликованном во вторник сообщении внешнеполитической службы ЕС.

"ЕС напоминает всем сторонам конфликта в Ливии об их обязательствах по защите гражданских лиц и инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в сообщении.

Ранее Правительство национального согласия Ливии заявило, что в Тархуне после отступления Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара якобы обнаружены массовые захоронения. Миссия ООН в Ливии уже призвала к расследованию этих фактов.

Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне.

В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.