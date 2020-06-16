Федеральный уровень ЧС в Норильске снимут к 20 июня

Алексей Вольцев

Федеральный уровень ЧС в Норильске, где произошёл разлив дизельного топлива на территории ТЭЦ, снимут к 20 июня, заявил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс. Об этом сообщает во вторник РИА «Новости».

По его словам, к этому времени фактически острая фаза работы будет завершена. Это означает, что нефтепродукты в основном будут собраны в мобильные резервуары, пояснил губернатор.

«Таким образом, где-то в 20 числах федеральный характер реагирования на эту чрезвычайную ситуацию будет снят и в дальнейшем работа будет продолжаться при региональном уровне руководства», — сказал Усс, добавив, что основные усилия будут сосредоточены на обработке берегов и притоков небольших ручьёв.

На территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», которая входит в структуру горно-металлургической компании «Норильский никель», в конце мая произошёл разлив примерно 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть которого попала в реку Амбарная. В Норильске ввели ЧС федерального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России, согласно рейтингу журнала Forbes, компания «Норникель» потратила больше всего денег на оплату премий топ-менеджерам. Всего на выплату вознаграждений 23 сотрудникам пошло 6,8 млрд рублей, второе место досталось Сбербанку — 4,4 млрд рублей для 18 человек, третье — у Газпрома: 4,3 млрд рублей для 17 человек.