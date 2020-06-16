Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Фестиваль анимационного кино в Анси начался с обращения Уэса Андерсона

Фестиваль анимационного кино в Анси начался с обращения Уэса Андерсона

Фестиваль анимационного кино в Анси начался с обращения Уэса Андерсона
. Международный анимационный фестиваль в Анси открылся видеообращением председателя этого года Уэса Андерсона, сообщает Premiere.

Смотр в условиях пандемии впервые проходит онлайн с 15 по 30 июня. Уэс Андерсон, чей кукольный мультфильм "Бесподобный мистер Фокс" по мотивам книги Роальда Даля, был отмечен на фестивале в 2010 году двумя премиями, записал ролик для участников и зрителей.


"Я рассчитывал приехать в Анси и показать мультфильм "Остров собак" и фрагмент моего нового длинного метра "Французский диспетчер". К сожалению, фестиваль проходит в этом году только виртуально. Но я надеюсь вернуться очень скоро. Этим летом у нас не вышло встретиться, и я с нетерпением жду возможности приехать сюда снова и со всеми увидеться в самом ближайшем будущем", — сказал режиссер.


В этом году смотр отмечает 60-летие, но праздничную часть организаторы решили перенести на 2021 год.

В фестивале принимают участие 12 российских фильмов. В том числе короткометражки: "Городская коза" Светланы Разгуляевой, "Мой галактический близнец Галактион" Саши Свирского, "Счастье" Андрея Жидкова, "10 000 уродливых чернильных пятен" режиссера Дмитрия Геллера, полный метр: "Огонек-огниво" Константина Щекина и "Нос, или Заговор не таких" Андрея Хржановского.

В категории перспективной анимации представлена лента "Поговорим?" Екатерины Михеевой а в секции молодых мастеров: "Девочка-птичка" Екатерины Невоструевой и "Теплая звезда" Анны Кузиной.

Среди студенческих работ на конкурсе: "Дирижабль неизвестного направления" Александры Галицковой и "Голый" Кирилла Хачатурова, а в программу телевизионных и созданных по заказу картин вошел ролик о птицах "Дичь" Ивана Дорна.


Россия уже девятый год участвует в фестивале в Анси. В 2015 году его лауреатом стал Константин Бронзит с короткометражкой "Мы не можем жить без космоса".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Анжелину Джоли обеспокоило будущее ее темнокожей дочери в США
Анжелину Джоли обеспокоило будущее ее темнокожей дочери в США
СМИ назвали число пострадавших при столкновении Индии и Китая в Ладакхе
СМИ назвали число пострадавших при столкновении Индии и Китая в
Россия сократила производство золота
Россия сократила производство золота
"Единая Россия" объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020
"Единая Россия" объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
В августе стартует запись детей в амурский технопарк «Кванториум-28»
В августе стартует запись детей в амурский технопарк «Кванториум-28»
В Чувашии прошел международный семинар об особенностях преподавания русского языка как иностранного
В Чувашии прошел международный семинар об особенностях преподавания
В Татарстане по программе «Земский учитель» приняты документы от 53 претендентов
В Татарстане по программе «Земский учитель» приняты документы от 53
Нумерология богатства: как рассчитать финансовый код и что с ним делать
Нумерология богатства: как рассчитать финансовый код и что с ним
Фестиваль анимационного кино в Анси начался с обращения Уэса Андерсона
Фестиваль анимационного кино в Анси начался с обращения Уэса Андерсона
Все-таки роман: Меган Фокс застали за поцелуями с Колсоном Бэйкером после расставания с Брайаном Остином Грином
Все-таки роман: Меган Фокс застали за поцелуями с Колсоном Бэйкером
Строящемуся с 2001 года мегапроекту потребовалось еще 15 миллиардов рублей
Строящемуся с 2001 года мегапроекту потребовалось еще 15 миллиардов

Топ на сегодня

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Еще по теме

Стала известна дата выхода нового фильма Уэса Андерсона
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
Фестиваль Kinotavr. Special Edition открылся в Москве
Берлинале впервые в истории решили открыть мультфильмом