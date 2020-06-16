Фестиваль анимационного кино в Анси начался с обращения Уэса Андерсона

Анастасия Иванова

#CadeauDeBienvenue 💝

Et une 1ère surprise pour lancer les festivités #AnnecyOnline !

Invité d’honneur de l'édition 2020 d'#AnnecyFestival, le cinéaste #WesAnderson n’est pas présent physiquement, mais il tenait à vous adresser quelques mots en vidéo ! Un grand merci à lui 🦊 pic.twitter.com/R3V5DfdNdS — Annecy Festival (@annecyfestival) June 15, 2020

. Международный анимационный фестиваль в Анси открылся видеообращением председателя этого года Уэса Андерсона, сообщает Premiere.

Смотр в условиях пандемии впервые проходит онлайн с 15 по 30 июня. Уэс Андерсон, чей кукольный мультфильм "Бесподобный мистер Фокс" по мотивам книги Роальда Даля, был отмечен на фестивале в 2010 году двумя премиями, записал ролик для участников и зрителей.

"Я рассчитывал приехать в Анси и показать мультфильм "Остров собак" и фрагмент моего нового длинного метра "Французский диспетчер". К сожалению, фестиваль проходит в этом году только виртуально. Но я надеюсь вернуться очень скоро. Этим летом у нас не вышло встретиться, и я с нетерпением жду возможности приехать сюда снова и со всеми увидеться в самом ближайшем будущем", — сказал режиссер.

В этом году смотр отмечает 60-летие, но праздничную часть организаторы решили перенести на 2021 год.

В фестивале принимают участие 12 российских фильмов. В том числе короткометражки: "Городская коза" Светланы Разгуляевой, "Мой галактический близнец Галактион" Саши Свирского, "Счастье" Андрея Жидкова, "10 000 уродливых чернильных пятен" режиссера Дмитрия Геллера, полный метр: "Огонек-огниво" Константина Щекина и "Нос, или Заговор не таких" Андрея Хржановского.

В категории перспективной анимации представлена лента "Поговорим?" Екатерины Михеевой а в секции молодых мастеров: "Девочка-птичка" Екатерины Невоструевой и "Теплая звезда" Анны Кузиной.

Среди студенческих работ на конкурсе: "Дирижабль неизвестного направления" Александры Галицковой и "Голый" Кирилла Хачатурова, а в программу телевизионных и созданных по заказу картин вошел ролик о птицах "Дичь" Ивана Дорна.

Россия уже девятый год участвует в фестивале в Анси. В 2015 году его лауреатом стал Константин Бронзит с короткометражкой "Мы не можем жить без космоса".