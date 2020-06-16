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ФСБ перенесла рабочие встречи с зарубежными спецслужбами на 2021 год

ФСБ перенесла рабочие встречи с зарубежными спецслужбами на 2021 год

Из-за пандемии Федеральная служба безопасности (ФСБ) была вынуждена перенести плановые мероприятия с иностранными спецслужбами на будущий год. Об этом сегодня, 16 июня, сообщил директор ФСБ Александр Бортников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«С Вашего разрешения в свое время мы начали проводить по линии Федеральной службы безопасности большую работу с нашими партнерскими спецслужбами иностранных государств», — сказал он.

Он отметил, что эта работа двусторонняя, она постоянно проводится в многостороннем формате.

«К большому сожалению, в этом году мы перенесли наши плановые мероприятия на следующий год из-за пандемии, но надеюсь, что мы наверстаем упущенное. Хотя опыт работы этой площадки существенным образом дает нам возможность обмениваться информацией с нашими коллегами, помогать друг другу в выявлении и упреждении готовящихся террористических атак, оказывать соответствующее содействие, в том числе непосредственно в боевой работе», — пояснил Бортников.

Он также обратил внимание на то, что ФСБ продвигает идею создания единого информационного антитеррористического пространства, суть которого заключается в том, чтобы объединить информацию, которой владеют различные государства, спецслужбы и правоохранительные органы, для того чтобы можно было бы эффективным образом ей пользоваться.

«В рамках реализации этой идеи в 2009 году мы начали создавать международный банк данных, базу данных, которая объединяла бы в себе различного рода информацию, касающуюся действий, событий, конкретных лиц, имеющих отношение к террористической составляющей», — напомнил он.

Директор ФСБ уточнил, что на сегодняшний день к этому международному банку данных подключено 56 специальных служб из 42 государств и 8 международных организаций.

«Интерес к этому большой со стороны Совбеза ООН. Они нам оказывают необходимое содействие. И конечно, по линии МИД и Совбеза России эти вопросы постоянно обсуждаются и доводятся до различных партнерских служб и представителей иностранных государств», — добавил он.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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