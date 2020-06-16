«Газпром» демонтирует газопроводы на Украину не так быстро, как обещал

Анастасия Иванова

«Газпром» начал демонтаж транзитных газопроводов, которые идут на Украину. Об этом заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью изданию Oilpoint.

«Вот то, что „Газпром“ начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем», — сказал глава оператора газотранспортной системы Украины. Он заметил, что в случае завершения строительства «Северного потока — 2» украинский транзит уже ничто не спасет, и страна может рассчитывать только на поставки 20−30 млрд кубометров в год.

Это может произойти после 2024 года, когда завершится пятилетний контракт «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» на транзит газа. В этом году российский холдинг обязался оплатить поставки 65 млрд кубометров, а в последующие четыре года — по 40 млрд кубометров.

О демонтаже газопроводов в сторону Украины в «Газпроме» заявили еще четыре года назад. В течение четырех лет российский холдинг планировал ликвидировать 4,3 тыс. километров трубопроводов и вывести из эксплуатации 62 компрессорных цеха, к 2030 году — 10,7 тыс. километров трубопроводов. Такую презентацию оптимизации деятельности «Газпрома» представил на Петербургском международном экономическом форуме глава холдинга Алексей Миллер. После демонтажа через Украину планировали поставлять всего 10−15 млрд. кубометров газа. В презентации говорилось, что на такой шаг у компании есть веские экономические основания.

Впрочем, судя по закупкам «Газпрома», демонтаж идет не с той скоростью, с которой обещали. Еще в 2015 году российский холдинг проводил, например, тендер на проектно-сметную документацию для ликвидации восьми цехов компрессорных станций на украинском направлении. И по двум из них, КС Валуйки КЦ-2 МГ «Острогожск-Шебелинка» и КС Первомайская КЦ-5 МГ «Ямбург-Елец-2», «Газпром» выбрал подрядчика на проведение самих работ только в апреле этого года. А вот третий цех компрессорной станции Должанская газопровода «Прогресс», к примеру, ликвидировали еще в 2017 году.

Иллюстрация: raz-max.com.