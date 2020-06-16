Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » «Газпром» демонтирует газопроводы на Украину не так быстро, как обещал

«Газпром» демонтирует газопроводы на Украину не так быстро, как обещал

«Газпром» демонтирует газопроводы на Украину не так быстро, как обещал

«Газпром» начал демонтаж транзитных газопроводов, которые идут на Украину. Об этом заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью изданию Oilpoint.

«Вот то, что „Газпром“ начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем», — сказал глава оператора газотранспортной системы Украины. Он заметил, что в случае завершения строительства «Северного потока — 2» украинский транзит уже ничто не спасет, и страна может рассчитывать только на поставки 20−30 млрд кубометров в год.

Это может произойти после 2024 года, когда завершится пятилетний контракт «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» на транзит газа. В этом году российский холдинг обязался оплатить поставки 65 млрд кубометров, а в последующие четыре года — по 40 млрд кубометров.

О демонтаже газопроводов в сторону Украины в «Газпроме» заявили еще четыре года назад. В течение четырех лет российский холдинг планировал ликвидировать 4,3 тыс. километров трубопроводов и вывести из эксплуатации 62 компрессорных цеха, к 2030 году — 10,7 тыс. километров трубопроводов. Такую презентацию оптимизации деятельности «Газпрома» представил на Петербургском международном экономическом форуме глава холдинга Алексей Миллер. После демонтажа через Украину планировали поставлять всего 10−15 млрд. кубометров газа. В презентации говорилось, что на такой шаг у компании есть веские экономические основания.

Впрочем, судя по закупкам «Газпрома», демонтаж идет не с той скоростью, с которой обещали. Еще в 2015 году российский холдинг проводил, например, тендер на проектно-сметную документацию для ликвидации восьми цехов компрессорных станций на украинском направлении. И по двум из них, КС Валуйки КЦ-2 МГ «Острогожск-Шебелинка» и КС Первомайская КЦ-5 МГ «Ямбург-Елец-2», «Газпром» выбрал подрядчика на проведение самих работ только в апреле этого года. А вот третий цех компрессорной станции Должанская газопровода «Прогресс», к примеру, ликвидировали еще в 2017 году.

Иллюстрация: raz-max.com.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"
БДТ завершит акцию помощи врачам спектаклем "Алиса"
Школьникам разрешили сдавать ЕГЭ без масок и перчаток
Школьникам разрешили сдавать ЕГЭ без масок и перчаток
«Газпром» демонтирует газопроводы на Украину не так быстро, как обещал
«Газпром» демонтирует газопроводы на Украину не так быстро, как обещал
Лукашенко о параде Победы в Москве: Поедем, проведем
Лукашенко о параде Победы в Москве: Поедем, проведем
Instagram объявил о смене приоритетов в пользу уязвимых сообществ
Instagram объявил о смене приоритетов в пользу уязвимых сообществ
Напечатанные в России деньги украли в Йемене
Напечатанные в России деньги украли в Йемене
МИД прокомментировал санкции США против МУС
МИД прокомментировал санкции США против МУС
В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу
В ЛНР снова ранен мирный житель
В ЛНР снова ранен мирный житель
«Чудо на биржах». Крутой спад сменился резким подъемом
«Чудо на биржах». Крутой спад сменился резким подъемом

Топ на сегодня

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Еще по теме

"Газпром" начал демонтаж транзитных труб у границы с Украиной
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
СМИ сообщили о неспособности «Газпрома» обойтись без транзита газа через Украину
Миллер: Транзит через Украину уменьшится до 10-15 млрд кубометров