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"Газпром" начал демонтаж транзитных труб у границы с Украиной

"Газпром" начал демонтаж транзитных труб у границы с Украиной

Российская компания "Газпром" начала демонтировать трубы у границы с Украиной в связи с отсутствием контракта на транзит газа. В Киеве сочли это проблемой – теперь транзит станет невозможен даже в принципе.

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в интервью OilPoint пояснил, что у Киева нет возможности повлиять на ситуацию.

Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем.

Макогон также добавил, что если "Северный поток-2" будет достроен, газотранспортная система Украины уже точно никому не понадобится. Он уверен: европейцы могли бы выкупать газ на границе "Украина-Россия" и затем сами везти его через любой украинской газопровод, однако им мешает позиция "Газпрома".

Как сообщал Ruposters, ранее польские СМИ предупредили о шансе Германии спасти "Северный поток-2". Немцы могут обойти европейские законы, использовав магистраль для поставок водорода.

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По материалам: uposters.ru

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