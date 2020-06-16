«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

Вадим Карасев

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой. Об этом в интервью изданию OilPoint рассказал глава Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон.

«Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем», — подчеркнул он, добавив, что такие действия представляются проблемой, но повлиять на них Киев не в состоянии.

Макогон отметил, что если Россия сможет достроить «Северный поток-2» и начнет использовать его в соответствии с планами, то украинская ГТС останется полностью без транзита. В этом случае ее придется использовать для внутренних поставок, импорта и добычи.

По его словам, Россия могла бы продавать газ на границе с Украиной, и в этом случае с европейскими компаниями удалось бы договориться, но «Газпром» выступает категорические против таких контрактов.

В настоящее время строительству «Северного потока-2» препятствуют санкции США. Они угрожают владельцу судна, задействованному при прокладке труб по дну моря. Достроить его может российский трубоукладчик «Академик Черский», но для работы в водах Дании ему следует получить страховку. Кроме того, в Вашингтоне намерены ужесточить ограничения, чтобы полностью заблокировать трубопровод. В свою очередь, Европа заранее ограничила его проектную мощность в два раза.

Россия не поставляет газ на Украину с 2015 года. С января вступил в силу новый транзитный контракт для поставок в Европу. Он предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров в год в 2020-м и по 40 миллиардов — в следующие четыре года.