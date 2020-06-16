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«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНРФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины». Об этом со ссылкой на отчетность компании по РСБУ пишет «Коммерсантъ».

Фактически российская экспортная монополия продолжила передавать газ, но засекретила этот процесс, потому что не может провести его в соответствии с каким-либо контрактом.

С 2015 года «Газпром» записывал поставленные объемы на Украину. К текущему году сумма задолженности достигла трех миллиардов долларов. «Нафтогаз» признавать ее отказывался, и российская компания смирилась с такой ситуацией. В конце 2019 года, когда стороны объявили о прекращении всех финансовых споров, вопрос ДНР и ЛНР не поднимался.

С января контракт с «Нафтогазом» истек, поэтому в отчете объем поставок на Украину оказался равным нулю. Других граф, которые можно было бы соотнести с ДНР и ЛНР, также нет.

Издание предполагает два варианта, которые использует российская компания. Первый предусматривает посредника, который не опасается попасть под международные санкции. Например, им может быть структура «Газ-Альянс» бизнесмена Сергея Курченко. Однако для этого ей пришлось бы выдать разрешение на экспорт газа, что выглядит маловероятным.

Вторым вариантом является запись газа, идущего в непризнанные республики, как потраченного на технологические нужды. Их объем в течение года достаточно велик — около 40 миллиардов кубометров, так что потребности ДНР и ЛНР будут выглядеть как годовые колебания.

Похожая схема применяется при поставках в регионы электроэнергии. «Потери», которые несет Федеральная сетевая компания, списывается за счет тарифов для российских потребителей.

Накануне стало известно, что семь турецких компаний задолжали Газпрому около двух миллиардов долларов и не имеют средств, чтобы отдать эти деньги. Контракты с ними были подписаны по схеме «бери или плати». Но в прошлом году они выбрали только 15 процентов от согласованных объемов, и потому не имеют средств, чтобы заплатить. Переговоры о долге могут перейти на государственный уровень.

Также отчетность по РСБУ показала, что общие доходы членов правления «Газпрома» в первом квартале 2020 года выросли в 1,7 раз, до 585,1 миллиона рублей, хотя компания впервые в истории получила убыток за этот период, составивший 306 миллиардов рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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