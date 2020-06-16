Германия может спасти "Северный поток-2"

Вадим Карасев

Власти Германии рассматривают возможность спасти газопровод "Северный поток-2" ценой обхода европейских законов, включая Газовую директиву. Если эти планы будут реализованы, трубопровод будет эксплуатироваться на 100%.

Как сообщает польское издание BiznesAlert, в Германии утвердили водородную стратегию, которая совпадает с планами "Газпрома" прокачивать "голубой водород" по СП-2. Формально в ФРГ намерены использовать "зеленый" (экологичный) водород, но его также можно заменить и добываемым из газа.

В случае если Германия нацелится на "голубой" водород, на него не будут распространяться нормы Третьего энергопакета и Газовой директивы Евросоюза, предусматривающие использование газопроводов как минимум двумя независимыми поставщиками. В этом заинтересованы не только немцы, но и другие страны Евросоюза – водород положительно влияет на экологию и позволяет сократить выброс углерода в атмосферу.

Ruposters писал, что ранее в Германии пригрозили США штрафными пошлинами на газ из-за давления на СП-2.