Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Глава МИД Ирана отметил, что обеспокоен давлением США на Сирию

Глава МИД Ирана отметил, что обеспокоен давлением США на Сирию

Глава МИД Ирана отметил, что обеспокоен давлением США на Сирию
Иран обеспокоен экономическим давлением, которые США оказывают на Сирию, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы обеспокоены политическим и экономическим развитием ситуации в Сирии и попытками США оказать экономическое давление на Сирию, которое оказывает влияние на простых людей. сша делают все, чтобы дестабилизировать наш регион и Сирию, но они не достигнут цели", - сказал Зариф на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Экономическая ситуация резко осложнилась в Сирии после вступления в силу новых санкций США в рамках закона "Цезарь", затрагивающего практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространяться и на иностранные компании, и на физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством. МИД Сирии назвал действия Вашингтона "экономическим терроризмом". Посол России в Дамаске Александр Ефимов в своей поздравительной речи ко Дню России заявил, что РФ не оставит Сирию наедине в противостоянии "экономическому террору" Запада.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Лавров осудил планы США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана
Лавров осудил планы США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана
Страны Африки призвали ООН расследовать "системный расизм" и жестокость полиции в США
Страны Африки призвали ООН расследовать "системный расизм" и
В СФ предложили создать программу по борьбе с инфекционными заболеваниями
В СФ предложили создать программу по борьбе с инфекционными
Кортни Кокс отметила день рождения эффектным прыжком в бассейн
Кортни Кокс отметила день рождения эффектным прыжком в бассейн
Парламент Германии поддержал «Северный поток-2» вопреки давлению США
Парламент Германии поддержал «Северный поток-2» вопреки давлению США
Бабкина рассказала о двух неделях в реанимации и отказавших почках
Бабкина рассказала о двух неделях в реанимации и отказавших почках
В Госдуме оценили предложение сократить новогодние каникулы
В Госдуме оценили предложение сократить новогодние каникулы
Глава МИД Ирана отметил, что обеспокоен давлением США на Сирию
Глава МИД Ирана отметил, что обеспокоен давлением США на Сирию
В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО
В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя раскрыл подробности дела
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя раскрыл
Костяным наконечникам стрел из пещеры на Шри-Ланке 48 000 лет
Костяным наконечникам стрел из пещеры на Шри-Ланке 48 000 лет
Белоруссия может найти альтернативу российскому газу, заявил Лукашенко
Белоруссия может найти альтернативу российскому газу, заявил Лукашенко

Топ на сегодня

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Еще по теме

Глава МИД Ирана назвал задачу США в Сирии?
Глава МИД Ирана назвал главную задачу США в Сирии
Глава МИД Ирана встретится с Лавровым
Глава МИД Ирана отметил прогресс во всех сферах отношений с Россией