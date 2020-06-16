Глава МИД Ирана отметил, что обеспокоен давлением США на Сирию
"Мы обеспокоены политическим и экономическим развитием ситуации в Сирии и попытками США оказать экономическое давление на Сирию, которое оказывает влияние на простых людей. сша делают все, чтобы дестабилизировать наш регион и Сирию, но они не достигнут цели", - сказал Зариф на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Экономическая ситуация резко осложнилась в Сирии после вступления в силу новых санкций США в рамках закона "Цезарь", затрагивающего практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространяться и на иностранные компании, и на физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством. МИД Сирии назвал действия Вашингтона "экономическим терроризмом". Посол России в Дамаске Александр Ефимов в своей поздравительной речи ко Дню России заявил, что РФ не оставит Сирию наедине в противостоянии "экономическому террору" Запада.