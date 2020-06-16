Глава МИД Ирана отметил, что обеспокоен давлением США на Сирию

Анастасия Иванова

Иран обеспокоен экономическим давлением, которые США оказывают на Сирию, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы обеспокоены политическим и экономическим развитием ситуации в Сирии и попытками США оказать экономическое давление на Сирию, которое оказывает влияние на простых людей. сша делают все, чтобы дестабилизировать наш регион и Сирию, но они не достигнут цели", - сказал Зариф на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Экономическая ситуация резко осложнилась в Сирии после вступления в силу новых санкций США в рамках закона "Цезарь", затрагивающего практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространяться и на иностранные компании, и на физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством. МИД Сирии назвал действия Вашингтона "экономическим терроризмом". Посол России в Дамаске Александр Ефимов в своей поздравительной речи ко Дню России заявил, что РФ не оставит Сирию наедине в противостоянии "экономическому террору" Запада.