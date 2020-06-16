Глава МИД Ирана после Стамбула поспешил в Москву: «Соседи — наш приоритет»

Алексей Вольцев

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во главе делегации своей страны отправился сегодня, 16 июня, из Стамбула с рабочим визитом в Москву, передаёт государственное информагентство IRNA.

Накануне глава МИД Исламской Республики провёл переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по двусторонним, региональным и международным вопросам. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании по дипломатическим миссиям Ирана и Турции и подготовили список новых товаров для включения их в соглашение о льготных тарифах, уже подписанное двумя странами, отмечает IRNA.

Ранее Зариф в своём сообщении в «Твиттере» указал на «плодотворные переговоры» в Турции. «Углублённый обмен (мнениями) и плодотворные решения по двустороннему сотрудничеству, а также по региональным и глобальным вопросам. Тесные консультации необходимы. Следующая остановка — Москва. Соседи — всегда наш приоритет», — отметил глава иранской дипломатии.

Ожидается, что в ходе предстоящего российско-иранского внешнеполитического саммита Сергей Лавров и Мохаммадж Джавад Зариф обсудят ситуацию в Ближневосточном регионе с акцентом на развитие событий в Сирии, а также возможность организации отложенного ранее из-за пандемии коронавируса Covid-19 саммита стран-гарантов сирийского урегулирования в рамках Астанинского процесса (Россиия, Турция, Иран).

Турция продолжит переговоры с Россией с целью достижения устойчивого режима прекращения огня в Ливии, заявил накануне, 15 июня, глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой в Стамбуле. По его словам, никаких проблем в диалоге Анкары с Москвой по Ливии нет. «Технические переговоры с целью обеспечения долгосрочного прекращения огня в этой стране продолжатся», — сказал Чавушоглу.

Глава иранской дипломатии в свою очередь отметил, что позиции Тегерана и Анкары по урегулированию ливийского конфликта совпадают. «Турция поддержала Иран в ответ на американские санкции. Иран и Турция разделяют (общую) позицию по Ливии», — отметил Зариф.

Напомним, 14 июня ожидалось прибытие в Турцию сразу двух делегаций — российской и иранской. Однако практически в последний момент визит глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Анкару был отложен на неопределённое время.