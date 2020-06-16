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Главная экономика Европы залезет в долги из-за коронавируса

Главная экономика Европы залезет в долги из-за коронавирусаФото: Fabrizio Bensch / Reuters

Правительство Германии планирует привлечь еще 62,5 миллиарда евро в долг, чтобы вывести крупнейшую экономику Европы из худшей рецессии со времен Второй мировой войны, пишет Bloomberg.

Власти страны еще не сделали официальное заявление о новых заимствованиях, однако источник издания утверждает — общая сумма долга составит 218 миллиардов евро в этом году (или 77 процентов от ВВП). Ранее правительство Германии решило направить на поддержку бизнеса и стимулирование спроса 130 миллиардов евро.

Страна сократила долг с 80 процентов ВВП после финансового кризиса 2008 года до примерно 60 процентов, этот уровень сохраняется и в настоящее время. Новые заимствования увеличат госдолг до 77 процентов, что откинет страну на 12 лет назад. Решение Германии необычно после многих лет фискальной дисциплины, которая привела к сбалансированному бюджету и не позволила залезть в долги.

Ожидается, что ВВП страны сократится на 6,3 процента в этом году из-за последствий, вызванных пандемией. По прогнозам министерства экономики, деловая активность резко возрастет в мае и июне из-за эффекта низкой базы, а затем во второй половине года будет наблюдаться умеренный рост.

Объем промышленного производства в Германии упал на рекордные 17,9 процента в апреле по отношению к прошлому месяцу. Темпы снижения стали самыми большими с начала ведения статистики в 1991 году.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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