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Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах

Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут проголосовать по поправке к Конституции более чем в 100 странах мира, сказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Сенатор во вторник провел онлайн-конференцию в МИА "Россия сегодня" с журналистами русскоязычных изданий из Австрии, Бельгии, Молдавии, стран Прибалтики, Турции, Франции. Речь шла о значении поправок в Конституцию РФ для граждан России, как проживающих за рубежом постоянно, так и выезжающих за границу с кратковременными целями.

# Политика
По материалам: ria.ru

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