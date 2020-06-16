Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах

Влада Некрасова

Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут проголосовать по поправке к Конституции более чем в 100 странах мира, сказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Сенатор во вторник провел онлайн-конференцию в МИА "Россия сегодня" с журналистами русскоязычных изданий из Австрии, Бельгии, Молдавии, стран Прибалтики, Турции, Франции. Речь шла о значении поправок в Конституцию РФ для граждан России, как проживающих за рубежом постоянно, так и выезжающих за границу с кратковременными целями.