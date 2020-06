Группу Little Big заподозрили в плагиате

Лидия Мартынова

Питерскую группу Little big заподозрили в плагиате песен хип-хоп группы The black eyed peas, после того как тиктокерша Арина Ростовская (@arianross) заметила сходство некоторых фрагментов, и разместила видео в Сети.

В ролике она сравнивает недавний хит команды Ильи Прусикина "Uno", с которым Little big должны были ехать на Евровидение в этом году, с популярным синглом американских музыкантов "My humps" (2005 год). На эту песню The black eyed peas, по мнению блогера, похож и трек "Go bananas", а "I'm Ok" напоминает "Scream & Shout", записанную в 2012 году рэпером will.i.am (лидер The black eyed peas) с Бритни Спирс.

Не все пользователи согласились с тиктокершей: "Если бы Little big сплагиатили "Uno", то им бы запретили с ней ехать на Евровидение",— считает @Dimas Faitril.

"Ну так они пародируют с юмором же эти мотивы, в открытую, на этом строится весь юмор", — написала @Anastasia.

"Просто совпадение. Чтобы Little big плагиатили — да не в жизни", — уверен @☆Redhead_boy☆.