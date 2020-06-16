Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Группу Little Big заподозрили в плагиате

Группу Little Big заподозрили в плагиате
РИА Новости. Питерскую группу Little big заподозрили в плагиате песен хип-хоп группы The black eyed peas, после того как тиктокерша Арина Ростовская (@arianross) заметила сходство некоторых фрагментов, и разместила видео в Сети.  

В ролике она сравнивает недавний хит команды Ильи Прусикина "Uno", с которым Little big должны были ехать на Евровидение в этом году, с популярным синглом американских музыкантов "My humps" (2005 год). На эту песню The black eyed peas, по мнению блогера, похож и трек "Go bananas", а "I'm Ok" напоминает "Scream & Shout", записанную в 2012 году рэпером will.i.am (лидер The black eyed peas) с Бритни Спирс.


Не все пользователи согласились с тиктокершей: "Если бы Little big сплагиатили "Uno", то им бы запретили с ней ехать на Евровидение",— считает @Dimas Faitril.


"Ну так они пародируют с юмором же эти мотивы, в открытую, на этом строится весь юмор", — написала @Anastasia.

"Просто совпадение. Чтобы Little big плагиатили — да не в жизни", — уверен @☆Redhead_boy☆.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьников
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских
Данные сотен тысяч любителей онлайн-знакомств оказались в открытом доступе
Данные сотен тысяч любителей онлайн-знакомств оказались в открытом
ФСБ перенесла рабочие встречи с зарубежными спецслужбами на 2021 год
ФСБ перенесла рабочие встречи с зарубежными спецслужбами на 2021 год
Лидера «Процветающей Армении» лишили депутатской неприкосновенности
Лидера «Процветающей Армении» лишили депутатской неприкосновенности
Ярославское правительство выполнило бюджетные обязательства в 2019 году
Ярославское правительство выполнило бюджетные обязательства в 2019
В Госдуме одобрили во втором чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации»
В Госдуме одобрили во втором чтении поправки в закон «Об образовании
Минпросвещения России готовит порядок, определяющий работу студентов в школах – Басюк
Минпросвещения России готовит порядок, определяющий работу студентов
При педагогических вузах появятся базовые школы – Басюк
При педагогических вузах появятся базовые школы – Басюк
В Ставрополе в 2020 году построят четыре детских сада
В Ставрополе в 2020 году построят четыре детских сада
В Липецкой области стартовал онлайн-проект «Территория осознанного родительства «неИДЕАЛЬНЫЙ родитель»
В Липецкой области стартовал онлайн-проект «Территория осознанного
Обычным блюдом для жителей Ближнего Востока 15 000 лет назад служили желтопузики и полозы
Обычным блюдом для жителей Ближнего Востока 15 000 лет назад служили
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии

Топ на сегодня

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Еще по теме

Стюардесса вызвала полицию из-за игнорировавшего ее солиста Black Eyed Peas
Джастин Тимберлейк, Кендалл Дженнер, Николь Шерзингер и другие в ремейке песни Where Is the Love группы The Black Eyed Peas
Black Eyed Peas дали вторую жизнь хиту 2003 года «Where Is The Love»
Боб Марли и Black Eyed Peas: Барак Обама опубликовал свой плейлист для тренировок