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Хаматова, Раппопорт и Исакова снимутся в триллере "Они"

Хаматова, Раппопорт и Исакова снимутся в триллере "Они"
Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова примут участие в съемках триллера "Они" о преследовании и психологическом давлении на женщин радикальными представителями интернет-сообщества инцелов, которые требуют лишить женщин свободы выбора, сообщает дистрибьютор картины.

"В России готовятся к съемкам первого женского триллера под названием "Они", исследующего тему преследования и психологического давления на женщин так называемыми инцелами. Актерский состав поистине беспрецедентный. Это блистательное трио из сильнейших русских актрис – Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова", - говорится в сообщении дистрибьютора.

Режиссер картины - Елена Хазанова, продюсеры - Ольга Данова и Дмитрий Литвинов. Съемки картины планируется начать осенью, релиз намечен на 2022 год.


Как отмечается в сообщении, фильм расскажет о трех успешных женщинах, ставших лауреатами премии "Персона года" в различных категориях, после чего героини получили письма от некоего Саваофа с требованием публично рассказать о себе правду и раскрыть свое неидеальное лицо.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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