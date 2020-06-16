Instagram объявил о смене приоритетов в пользу уязвимых сообществ

Вадим Карасев

Генеральный директор Instagram Адам Моссери объявил, что отныне приоритет в алгоритмизации и верификации аккаунтов будут получать темнокожие пользователи соцсети, а также представители различных меньшинств. О смене приоритетов сообщили в материале под названием "Гарантия того, что голоса темнокожих услышаны", опубликованном в блоге компании.

После гибели темнокожего Джорджа Флойда 25 мая текущего года в США прокатилась волна протестов, причем сторонники антирасистских акций активно выражали свое мнение не только на улицах городов, но и в соцсетях. В своих инстаграмах они публиковали посты под тегами #TheShowMustBePaused, #blacklivesmatter и другими.





Топ-менеджеры музыкальных лейблов Джамила Томас (Atlantic Records) и Брианна Агеманг (Platoon) придумали акцию Blackout Tuesday, предложив интернет-пользователям на один день прекратить привычную активность в инстаграме.Когда эти важные темы коснулись нашей платформы, мы увидели, что сообщества в инстаграме мобилизуются, требуя справедливости и солидарности с тем, чтобы поддерживать работу темнокожих, их голоса и совершенствовать осведомленность о равенстве афроамериканцев во всем мире, — объяснил перемены в приоритетах Адам Моссери.

По словам Моссери, Instagram будет защищать интересы не только темнокожих пользователей соцсети, но и представителей ЛГБТ, бодипозитивного движения и других.



